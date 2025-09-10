“El núcleo duro de Vidal está en Buenos Aires y no hay comisión “

Hace un mes que no se reúne la comisión de Presupuesto y Hacienda, “los diputados que forman el núcleo duro de Vidal andan de paseo y la comisión no se hace, parece que tienen miedo de que tratemos algunos proyectos que les dan urticaria”, indicó la Diputada Agostina Mora.

Por segunda vez consecutiva el oficialismo impidió la realización de la comisión de Presupuesto y Hacienda. “La vez anterior, los mejores alumnos de Vidal estuvieron en El Calafate y ahora están en Buenos Aires, no cumplen con su función y hay infinidad de temas que siguen quedando y siguen quedando y no dan soluciones ni herramientas a la gente”, dijo la legisladora.

Vitaminas para niños y adultos, creación de juzgados, equipamiento para hospitales, programas de atención a niños, niñas y adolescentes, a mujeres embarazadas, “son algunos de los temas que quedan siempre pendientes porque ese núcleo duro entiende que no son necesarios”, dijo Mora y agregó “ellos están en un cumpleañitos y la gente sigue con hambre, pasándola mal y no quieren dar el brazo a torcer”.