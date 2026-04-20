El Municipio reconoce y jerarquiza la labor docente con un nuevo decreto

El intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo firmó el decreto N° 574/26, que establece un marco normativo claro y equitativo para el reconocimiento y pago de títulos habilitantes a docentes que se desempeñan en distintas reparticiones públicas, poniendo fin a un vacío legal histórico en la materia.

La medida busca garantizar justicia y equidad para aquellos trabajadores de la educación que, con esfuerzo y compromiso, ejercen su labor en más de un ámbito del sistema educativo.

En este sentido, el decreto dispone que los docentes municipales que cuenten con doble titulación universitaria o terciaria percibirán el pago total del valor de cada título habilitante en las distintas reparticiones donde desarrollen sus funciones. Asimismo, establece que quienes posean un solo título y ya lo perciban en una repartición, recibirán el 50% del valor correspondiente en las demás instituciones donde trabajen.

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron que esta decisión representa un acto de reconocimiento concreto al esfuerzo, la formación y la vocación de servicio de los docentes, quienes cumplen un rol fundamental en la construcción de la comunidad y en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

“El objetivo es terminar con desigualdades históricas y avanzar hacia un sistema más justo, que valore la formación académica y el compromiso diario de nuestros docentes”, señalaron desde el Municipio.