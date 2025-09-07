EN VIVO
El Municipio realizó una jornada castración masiva en el gimnasio Lucho Fernández

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, realizó este sábado una nueva jornada gratuita de castración, vacunación, desparasitación y patentamiento de mascotas en el gimnasio municipal “Lucho Fernández”.

La actividad se llevó a cabo entre las 13 y las 16 horas y contó con una importante participación de vecinos y vecinas.

Durante la jornada se otorgaron 70 turnos de castración, además de la aplicación de vacunas y otros servicios veterinarios, en el marco del programa municipal que busca promover la tenencia responsable de animales en toda la ciudad.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez, destacó que
“tuvimos la oportunidad de organizarlo dentro del gimnasio Lucho Fernández. Dimos 70 turnos y brindamos vacunación para las mascotas, además de la castración”.

“Todos cumplieron con los turnos. Nosotros vamos a todos los barrios, semana por semana, para seguir con las castraciones masivas, en el marco de promover la tenencia responsable en la ciudad”, cerró.

