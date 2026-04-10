El Municipio pone en marcha un nuevo espacio para el desarrollo del fútbol femenino

Se trata de la primera edición de la Liga Municipal de Fútbol Femenino Infanto Juvenil, homenaje a “Valeria Ramos”, que comenzará este sábado 11 de abril en el gimnasio “Chichino Ibáñez” con una amplia grilla de partidos que se extenderán de 9:20 a 18:00 horas.

El lanzamiento oficial se realizó mediante una conferencia de prensa protagonizada por la subsecretaria de Deportes Comunitarios, Carla Tevez, el director de Deportes, Prof. Juan Nieto, y el referente de la Escuela Municipal Infanto Juvenil Femenino, Daniel Mercado, quienes destacaron la importancia de generar espacios para el crecimiento de la disciplina.

En este marco, Daniel Mercado, detalló que esta primera edición de la Liga convoca a distintas categorías formativas que abarcan desde Sub 15, Sub 13, Sub 11 y Sub 9, hasta las más pequeñas con Sub 7 y Sub 5 en modalidad encuentro.

En este inicio participarán equipos de diversas localidades, entre ellos “Guerreras de Malvinas” y “Las Panteritas” de Comodoro Rivadavia; “Las Galácticas”, “Al Toque” y “Lobos” de Pico Truncado; “San Lorenzo” de Puerto Deseado y representantes locales como Vial, Talleres, Catamarca, Mateo Futsal y la Escuela Municipal, además se prevé la incorporación de nuevos equipos en las próximas jornadas.

“Invitamos a la comunidad a ser partícipe de este gran evento, que es el puntapié inicial para trabajar en el proceso del fútbol femenino infantil, en este caso darle continuidad, que es el objetivo, y también que las pequeñas tengan su espacio, ponemos en valor eso”, afirmó.

Finalmente, resaltó no solo la formación deportiva, sino también la transmisión de valores y agradeció el acompañamiento del Municipio y todos los involucrados en la organización, quienes hacen posible lanzar esta nueva liga que busca consolidarse como un espacio de crecimiento y encuentro para el fútbol femenino en la ciudad.