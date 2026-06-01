El Municipio pone a disposición el Registro de Podadores Urbanos y refuerza el cuidado del arbolado público

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Dirección de Espacios Verdes, avanza en la consolidación del Registro de Podadores Urbanos. Días atrás, el área culminó una nueva instancia de capacitación y entrega de certificados a podadores que realizaron la capacitación de podadores urbanos. Esta iniciativa persigue un triple impacto: fortalecer el cuidado del patrimonio forestal público, optimizar la respuesta a las demandas vecinales y generar nuevas oportunidades de empleo en la ciudad.

Durante las jornadas formativas, los asistentes recibieron instrucción detallada sobre las normativas vigentes, las medidas de seguridad indispensables para la actividad y las responsabilidades legales y ambientales que conlleva el manejo del arbolado urbano.

Al respecto, la directora de Espacios Verdes, Luciana Ramírez, destacó el compromiso de los asistentes y precisó los plazos del calendario ambiental: “La temporada de poda se extiende del 1 de mayo al 31 de agosto. Los participantes recibieron formación sobre normativas vigentes, medidas de seguridad y responsabilidades en el manejo del arbolado urbano”.

Asimismo, la funcionaria remarcó que toda intervención en la vía pública requiere obligatoriamente una autorización municipal previa, así como un control técnico posterior para asegurar la correcta ejecución de los trabajos.

A través de este registro, el Municipio busca ofrecer a la comunidad un listado de trabajadores idóneos y habilitados. Por otra parte, desde la dirección ponderaron la articulación estratégica que se mantiene con la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), que es clave para abordar de manera eficiente los reclamos vinculados al despeje de líneas de cableado, una de las solicitudes más frecuentes por parte de la comunidad.

La Municipalidad recuerda que, para solicitar autorizaciones, consultar el listado de podadores habilitados o canalizar reclamos, los ciudadanos pueden comunicarse formalmente a través del celular virtual 2966-212880.