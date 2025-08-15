El Municipio oficializó el programa “Mi Mejor Profe” para reconocer a docentes destacados de Río Gallegos

En el marco del acto por el Día de la Independencia, el intendente Pablo Grasso lanzó el programa “Mi Mejor Profe”, una iniciativa destinada a reconocer y valorar el compromiso de los docentes de nuestra ciudad, que se oficializó este semana mediante un Decreto.

Organizado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Comunitario, el concurso está abierto a todos los establecimientos educativos de Río Gallegos, que podrán postular a un docente de su institución para recibir un reconocimiento especial.

Para participar, las escuelas pueden inscribirse hasta el 22 de agosto en la Secretaría de Gobierno (Av. San Martín 791), de lunes a viernes de 10 a 14 horas. La inscripción debe realizarse de manera presencial, a través de un representante del establecimiento, quien deberá presentar la siguiente documentación:

-Una planilla con el nombre de la institución, turno, apellido y nombres del/la responsable del equipo de gestión; además de apellido, nombres, DNI, teléfono y grado o curso en el que se desempeña el/la docente seleccionado.

Cada institución entregará un texto o reseña sobre el docente elegido. El homenajeado recibirá un diploma de reconocimiento y todas las historias presentadas serán compiladas y publicadas en un libro editado por el Municipio de Río Gallegos.

El programa busca fortalecer el vínculo entre estudiantes y educadores, resaltando la importancia del rol docente en la formación y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Para más información, las escuelas interesadas pueden acercarse a la Secretaría de Gobierno.