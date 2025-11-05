El Municipio inauguró un nuevo semáforo en Av. Tierra del Fuego y Emiliano Arce

La Municipalidad de Caleta Olivia dejó inaugurado este miércoles un nuevo semáforo en la intersección de Avenida Tierra del Fuego y Emiliano Arce, en el barrio Rotary 23, un sector que recientemente fue pavimentado por el Municipio como parte del plan integral de mejoramiento urbano.



El intendente Pablo Carrizo, acompañado por miembros de su gabinete, encabezó la puesta en funcionamiento del nuevo dispositivo de cuatro tiempos, que permitirá ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad vial a los vecinos que circulan por una de las arterias más transitadas del sector.



El director de Comunicaciones Víctor González, explicó los aspectos técnicos del sistema semafórico. En ese marco, afirmó: “Este nuevo equipo cuenta con un sistema de cuatro tiempos, que permite ordenar el tránsito en una zona muy transitada que demandaba este tipo de equipamiento».

Además, González destacó el trabajo conjunto con distintas áreas del Municipio para que la instalación se realice con los parámetros necesarios para garantizar seguridad y continuidad operativa.

El nuevo semáforo se suma al pavimento recientemente ejecutado y forma parte del proceso de fortalecimiento de la infraestructura vial del barrio Rotary 23. De esta manera el Municipio continúa avanzando con obras y acciones que permiten mejorar la movilidad urbana, reforzar la seguridad vial y acompañar el desarrollo de cada barrio de la ciudad.