El municipio inauguró obra de pavimento en calle La Rioja

La obra realizada en barrio Parque fue ejecutada por administración municipal, como parte del plan de infraestructura urbana proyectado para este año que incluye también la pavimentación de calle Alvear, próxima a concluir.

Tras la inauguracion formal que tuvo lugar este miércoles 3 de diciembre, el intendente Pablo Carrizo destacó la importancia de finalizar una nueva obra sobre arterias de la ciudad, dando cumplimiento al trabajo planificado, ante lo cual también puso en valor la labor del área de Hacienda en la administración de recursos y a los trabajadores que se pusieron al hombro la obra.

“Sabemos que los fondos y los recursos por administración siempre son complejos a la hora de destinar el fin, nosotros tenemos un compromiso con la sociedad, con los vecinos y dentro de esa planificación están estas arterias que son pedidos de los vecinos”, expresó.

Carrizo destacó que, en este plan de trabajo, “se están interviniendo arterias que figuran asfaltadas, cuando en realidad no lo tenían, por ejemplo, un tramo de la Tierra del Fuego”. A pesar de ello, destacó que el objetivo no es mirar hacia atrás, sino “seguir trabajando en esta planificación para nuestra ciudad que es realizada por el sector de Planificación, Obras y Servicios, pero también por los vecinos, que es el valor agregado que tenemos, al que reconocemos y valoramos”.

Por su parte, el secretario de Planificación, Lucas Haidamaschuk, destacó que la obra responde a una demanda muy requerida por los vecinos. “Son 100 mts lineales en cuanto a lo que es hormigonado, y 11 mts de adoquinado”, detalló resaltando que esta combinación permite avanzar de forma ágil sobre diferentes sectores. Asimismo, subrayó el trabajo articulado entre distintas áreas municipales y organismos provinciales para incorporar reductores de velocidad y señalización vial a través de la Secretaría de Gobierno, e iluminación provista por Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

Haidamaschuk, habló también sobre los trabajos de pavimentación que se concretan en calle Alvear, y confirmó que la misma se encuentra próxima a ser inaugurada. Destacó que se trata de una vía clave para el barrio Perito Moreno, donde se realizaron además tareas de cañerías y entubados junto a SPSE. Por otra parte, sobre las obras en los edificios de OPIDNNA (Oficina de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) y el Centro Integral de la Mujer, sostuvo que “estamos avanzando en sectores institucionales dentro de lo que es la municipalidad, siempre jerarquizándolos, dándole un ingreso importante, teniendo en cuenta la accesibilidad, sobre todo con el trabajo de rampas”.

Finalmente, el gerente de Distrito de SPSE, Daniel Barrera, subrayó el trabajo conjunto y explicó que, como parte de esta obra, desde la empresa realizaron el pluvial para desagotar la cancha y avanzarán con el alumbrado del sector. “Se puso un caño de 14 mts, de 600, para que cuando haya una lluvia pase la cañería por bajo del pavimento y no lo dañe, se intervino en eso y en la luminaria que estamos viendo de colocar unos led para que quede el pasaje bien iluminado”, puntualizó.