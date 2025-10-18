El Municipio inauguró el adoquinado sobre calle Doctor Esteban Maradona, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos y vecinas

Con la presencia del intendente Pablo Grasso, la Municipalidad de Río Gallegos inauguró este viernes la obra de cordón cuneta y adoquina de la calle Doctor Esteban Maradona, en el sector comprendido entre la calle Vicente Peñaloza y Mario Ernesto Barría.

Esta intervención da respuesta a una demanda histórica de los vecinos y vecinas del barrio, mejorando la transitabilidad y otorgando mayor seguridad vial. El proyecto forma parte del plan de infraestructura urbana que lleva adelante el Municipio con fondos propios.

Durante el acto, acompañaron al jefe comunal la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso; la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz; la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Kamu; el concejal Martín Chávez; autoridades gremiales; trabajadores; el representante de la empresa ACRI Construcciones, Eduardo Simurro, y vecinos del sector.

La obra comprendió la ejecución integral de la red cloacal troncal, red pluvial, movimiento de suelo, cordones cunetas, aletas y pavimento de adoquines, totalizando más de 700 metros lineales que ya se encuentran finalizados.

Además, se informó que la calle Doctor Esteban Maradona pasará a ser de mano única desde la autovía 17 de Octubre hacia calle Barría, por lo que se solicitó a los automovilistas circular con precaución y respetar la nueva señalización vial.

La secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso, aseguró que la obra forma parte del plan de obras del Municipio. Subrayó, además, que esta arteria une los barrios de la zona desde la autovía y la costanera local.

“Esta zona no estuvo pensada como residencia, pero tiene una gran densificación en este momento. Este adoquinado viene a señalar lo que se busca para el barrio: mejoras y transitabilidad con seguridad para el peatón y para los vecinos del sector”, expresó.

Para cerrar, contó que se realizó con una empresa local, que aportó mano de obra local y fuentes laborales “que son tan necesarias en la provincia”.

“El valor de planificar y no detenerse”

Por su parte, el intendente Pablo Grasso señaló que es una obra muy importante, que marca una articulación entre lo público y lo privado. “Este barrio quedó completo con red cloacal, donde la Nación nos financió parte de la obra, después la abandonó, y la continuamos nosotros desde la estructura municipal”, recordó.

El intendente dijo que la obra permitirá una mejor conexión vial con la avenida Zapiola y forma parte del plan integral para ordenar el transito y mejorar la infraestructura en los barrios.

“Cuando cada barrio recibe infraestructura, tiene un crecimiento y un orden distinto”, afirmó y llamó a “seguir trabajando en otras calles para no depender solo de una vía principal”.

Durante su discurso, el intendente apuntó contra la falta de compromiso de algunos sectores políticos: “A uno le preocupa cuando recorre la provincia de Santa Cruz y ve que muchos se conforman con la mediocridad. Los políticos no debemos ser opinólogos, sino resolver para vivir en ciudades con más empuje, trabajo y producción”.

“El Estado debe estar presente”

A su vez, Grasso defendió la inversión pública y la presencia del Estado en los barrios. “Si el Estado no hubiese estado presente, esta calle sería todavía de ripio”, sostuvo, diferenciando la política de obras del municipio respecto de los gobiernos nacional y provincial.

El intendente también llamó a los funcionarios y vecinos a mantener el compromiso con el desarrollo local: “No nos conformemos con la mediocridad. Sigamos exigiendo y empujando a cada uno de nuestros funcionarios para que tengan más ideas y más iniciativa, y a nuestros vecinos que sigan pidiendo una ciudad mejor”.

Finalmente, Grasso adelantó que la obra continuará con el pluvial de 800 metros y los trabajos sobre las calles Familia Mansilla, Zapiola, Peñalosa y Ramírez. “Ojalá podamos disfrutar entre todos esta y muchas obras más”, cerró.