El municipio impulsa trabajo articulado con representantes legislativas

Durante este miércoles 20 de agosto, la secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad, Paola Ramos, junto a la diputada Patricia Urrutia, re reunieron con la concejal Iris Casas a fin de avanzar en el abordaje de marcos normativos y políticas públicas orientadas a la prevención de las violencias.

En este marco, la secretaria Paola Ramos, sostuvo que la intención es consolidar estos equipos de trabajo para avanzar en acciones conjuntas ante diferentes demandas.

“Nuestra secretaria tiene toda la información, todo el análisis situacional de cómo estamos en nuestra localidad, y este tipo de encuentros sirven para poder diseñar políticas públicas que tengan una base, que tengan que ver con el diagnóstico de todas las situaciones que acontecen en nuestra localidad”, señaló.

Por su parte, la diputada Patricia Urrutia, subrayó la importancia de articular esfuerzos para promover una agenda en común. “Estamos impulsando un trabajo que se desarrollará desde este mes de agosto a fin de año, en cuanto a campañas de prevención, Punto Violeta y trabajos que necesitamos afianzar en la localidad”, indicó.

Finalmente señalaron que, entre las acciones conjuntas y como continuidad al trabajo realizado en el Encuentro Patagónico organizado en la localidad en el marco del 3J, a 10 años de “Ni una Menos”, donde a partir de una iniciativa del municipio local se conformó una mesa de trabajo con diferentes sectores, este fin de semana habráuna nueva instancia en Comodoro Rivadavia, para lo cual se brindará el link de inscripción a través de las redes sociales de la Secretaría.