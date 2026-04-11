El municipio firmó un importante convenio con Distrigas que permitirá ampliar la red de gas en el barrio René Favaloro

El Municipio de Caleta Olivia, junto al Gobierno Provincial y Distrigas, concretó un acuerdo clave para llevar el servicio de gas a más de 94 familias. La obra comenzará en los próximos días y responde a un histórico reclamo vecinal.

La Municipalidad de Caleta Olivia firmó un importante convenio con la empresa Distrigas para avanzar en la ampliación de la red de gas en el barrio René Favaloro, dando respuesta a una demanda sostenida de los vecinos del sector.

El intendente Pablo Carrizo destacó la relevancia del acuerdo y señaló que se trata de un compromiso asumido previamente con la comunidad. “Hoy podemos concretar este proyecto gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Provincial y Distrigas. Es una obra muy esperada que mejora la calidad de vida de los vecinos”, expresó.

Asimismo, explicó que el Municipio tendrá participación activa en el desarrollo de la obra, aportando mano de obra y logística, mientras que la ejecución se realizará de manera articulada con los organismos provinciales. En ese sentido, adelantó que los trabajos comenzarán en aproximadamente 15 días y tendrán un plazo estimado de ejecución de entre 15 y 20 días.

Durante la jornada en la unión vecinal del barrio Rotary 23, se llevó adelante un encuentro con vecinos del barrio René Favaloro, donde se brindaron detalles del proyecto y se evacuaron dudas. Carrizo remarcó la importancia de la participación comunitaria: “Es fundamental que los vecinos se involucren y conozcan cómo se va a desarrollar esta obra, que también forma parte de un plan más amplio que incluye avanzar con otros servicios como agua y cloacas”.

Por su parte, el secretario de Planificación, Lucas Haidamaschuk, valoró el impacto de esta iniciativa en el proceso de urbanización de la ciudad. “Es un avance muy importante para Caleta Olivia y especialmente para este barrio, que venía solicitando el servicio desde hace tiempo. Este tipo de obras consolidan el crecimiento ordenado de la ciudad”, indicó.

En cuanto a la ejecución, explicó que se trata de una derivación de la red existente, desde la cual se realizarán los tendidos hacia los lotes que ya cuentan con avances de obra. Además, destacó el trabajo articulado con las áreas de Tierras y Catastro para garantizar que más vecinos puedan acceder al servicio.

Finalmente, se informó que la obra beneficiará a aproximadamente 94 familias del barrio René Favaloro. Desde el Municipio solicitaron a la comunidad circular con precaución durante el desarrollo de los trabajos, debido a las tareas de zanjeo que se estarán llevando adelante en el sector.

De esta manera, el Estado municipal reafirma su compromiso de continuar gestionando obras esenciales que mejoren la calidad de vida de los vecinos, en articulación con el Gobierno Provincial y las empresas prestatarias de servicios.