El Municipio de Río Gallegos entregó certificados de Entrenador de Musculación y reconoció a los ganadores de la Carrera Nocturna

En un acto realizado en el gimnasio 17 de Octubre, la Municipalidad de Río Gallegos entregó los certificados del primer curso de Entrenador de Musculación y otorgó los premios de la Carrera Nocturna Copa Ciudad. Hubo mensajes de reconocimiento al esfuerzo colectivo y al rol del Estado municipal en la capacitación y el deporte.

La Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante este sábado un acto en el gimnasio 17 de Octubre, donde se entregaron los certificados del primer curso teórico-práctico de Entrenador de Musculación dictado por la Escuela Municipal de Oficios y Emprendimientos. En el mismo encuentro se otorgaron los premios a los ganadores de la Carrera Nocturna Copa Ciudad, realizada en el marco del 140° aniversario de la ciudad y que reunió a más de 600 corredores.

Durante la presentación, se puso en valor el objetivo municipal de “capacitar a vecinos y vecinas en oficios con salida laboral inmediata”, destacando que estas iniciativas impulsan “la capacitación, el trabajo digno y el crecimiento personal y colectivo”. Desde la organización se expresó: “Somos la capital del deporte y las oportunidades. Y acá generamos los espacios para que cada ciudadano y cada ciudadana crezca, se capacite y tenga herramientas para construir un futuro mejor. Felicitaciones egresados y egresadas”.

Las palabras de las autoridades

La secretaria de Deportes, Silvina Juárez, fue la primera en dirigirse a los presentes. “Hoy estamos en una situación bastante complicada como municipalidad, creo que la mayoría lo sabe. La verdad que hicimos un gran esfuerzo para que hoy los atletas de la carrera nocturna del 140 aniversario puedan llevarse su premio como todos los años”, expresó.

Recordó que el intendente Pablo Grasso insistió en que “los corredores no tienen por qué sufrir el recorte o que no se les pueda pagar el premio como todos los años”.Respecto al curso de Entrenador de Musculación, Juárez destacó el crecimiento de la propuesta: “Empezamos con la idea de que solo se anoten 40, empezamos con 80 y terminamos con 230. Nos llena de orgullo”.

Además, anticipó que “el año que viene vamos a ver si podemos hacer un nivel 2, y seguramente vamos a seguir con un nivel 1 para quienes no pudieron hacerlo en esta etapa”. También agradeció a Moira Lanesan y a Julia Chalub por el trabajo conjunto: “Sin ellas no hubiésemos podido trabajar en conjunto, esto no se hubiese hecho realidad”.

Luego habló el magíster Eduardo Nieva, responsable del curso de entrenamiento. “Quiero agradecerle a todos mis alumnos. La verdad que no podría haber tenido un grupo mejor”, afirmó.Resaltó que la capacitación permitió “revalidar la profesión de educación física o de entrenamiento para muchos que no pueden hacerla”, y valoró la participación y compromiso: “Me dio una satisfacción muy grande compartir seis meses con gente muy apegada a la actividad física”.

Nieva también agradeció “al Municipio y a todas las personas que creyeron que esto podía llevarse adelante”. Y cerró con un deseo: “Espero que se pueda masificar esto y tener siempre un nivel mayor para brindar un servicio mejor en cada uno de los gimnasios”.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub, puso el foco en el impacto del curso para la empleabilidad: “Quiero felicitar a todos los que se capacitaron en esta formación tan importante, que viene a brindarles herramientas para la inserción laboral, algo que se persigue desde el municipio”.

Agregó que la propuesta permite “mejorar capacidades, tener otras habilidades y conseguir un trabajo mejor”, tanto para quienes comienzan como para quienes ya tenían experiencia. También agradeció “el profesionalismo de Eduardo Nieva” y el trabajo conjunto con Deportes.Por su parte, la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan, destacó la dimensión humana del proceso: “Quiero felicitar, desde lo emocional, a Eduardo Nievas, que no solo es mi coach, mi profesor, el que me acompaña todos los días, sino también un tipo con mucha perseverancia y muchas ganas de enseñar”.Subrayó su reconocimiento: “Es el único magíster de la Patagonia, y hoy todos ustedes van a obtener un título que les va a permitir tener una fuente laboral, una oportunidad”.

Lanesan remarcó que este logro “no hubiese sido posible sin nuestro intendente, que está en Río Grande, y que apostó a la Escuela de Oficios y Emprendimientos”.Y cerró con un mensaje directo: “Sigan creciendo, sigan apostando. Creo que somos la primera localidad de la Patagonia en tener tantos formadores en líderes deportivos en musculación. Espero que usen esta oportunidad y sigan adelante”.