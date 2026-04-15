El Municipio dispuso medidas de acompañamiento para el sector comercial

Con el objetivo de promover acciones que permitan aliviar la carga tributaria a fin de acompañar el sostenimiento de la actividad ante un contexto económico complejo al que la ciudad no es ajena, la Municipalidad de Caleta Olivia anunció la eximición del pago de Tasa de Comercio e Industria y la suspensión temporal del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM).

A través del Decreto N° 558-MCO/26, firmado por el intendente Pablo Carrizo, se estableció que desde el 1 de abril los pequeños y medianos comerciantes quedarán exceptuados del pago de la Tasa de Comercio e Industria correspondiente al ejercicio fiscal 2026, conforme a las categorías previstas en la Ordenanza Tarifaria vigente.

La normativa contempla además que, aquellos contribuyentes que ya hubieran abonado parcial o totalmente dicho impuesto, podrán imputar los montos como crédito fiscal para períodos posteriores, hasta su total compensación. Esto se podrá canalizar a través de las dependencias correspondientes a la Secretaría de Hacienda.

En paralelo, y considerando los argumentos esgrimidos desde el sector comercial, se dispuso la suspensión del cobro del SEM desde el próximo lunes 20 de abril y por un periodo de 30 días. Desde el Departamento Ejecutivo, destacaron que esta decisión forma parte de una serie de acciones evaluadas por el intendente Pablo Carrizo, reconociendo el aporte y rol clave del sector comercial en el desarrollo de la comunidad.