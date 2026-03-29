El municipio dio inicio a una nueva propuesta de formación gratuita.

Se trata del taller de Carpintería en Madera, que comenzó este sábado 28 de marzo en la sede vecinal de Zona de Chacras, brindando conocimientos básicos, orientados a la realización de tareas domésticas como a la posibilidad de desarrollo de un oficio.

La propuesta es organizada por la Supervisión de Formación Laboral, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, y tendrá una duración de tres meses, con clases semanales bajo una modalidad teórico-práctica.

El taller es dictado por Walter Zurita, carpintero de obra fina, quien destacó que “se trata de una propuesta para el público en general iniciando en la carpintería, para el que tenga conocimiento y el que no tenga conocimiento de algo tan lindo y noble como es la carpintería en madera”.

Respecto a los contenidos, explicó que abarcan desde uso de herramientas, seguridad e higiene y organización del espacio de trabajo, hasta la realización de trabajos simples. Además, señaló que los participantes también accederán a material complementario como apuntes, gráficos, videos y presentaciones.

Zurita destacó la amplia convocatoria que tuvo la propuesta. “La demanda fue muy numerosa, la verdad que estoy muy contento de la población de que se copó con la idea, la aceptación es muy buena. Tenemos otro grupo más en espera”, indicó.

Finalmente, valoró la importancia de generar este tipo de espacios, no solo como instancias de aprendizaje, sino también como alternativa de distracción. “El objetivo es que se vayan con una idea y una herramienta más, obviamente les va a servir para hacer cosas en su casa y en lo cotidiano”, puntualizó.