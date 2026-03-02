El Municipio desplegó operativos preventivos ante el pronóstico de lluvias intensas en Río Gallegos

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas para las próximas horas en Río Gallegos, el Municipio informó que las cuadrillas de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial se encuentran desplegadas y en estado de alerta, realizando tareas de monitoreo y prevención en distintos sectores de la ciudad.

La medida fue dispuesta por el intendente Pablo Grasso, quien instruyó reforzar la presencia territorial y el trabajo preventivo frente a las condiciones meteorológicas adversas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos.

En este marco, los equipos municipales llevan adelante tareas de control y limpieza de desagües pluviales, supervisión en zonas consideradas sensibles y verificación del funcionamiento del sistema de escurrimiento, con el fin de minimizar posibles inconvenientes ante lluvias abundantes.

Asimismo, desde el Municipio indicaron que el personal de Protección Civil se encuentra preparado para intervenir ante cualquier contingencia que pudiera registrarse. También recordaron que, cuando las precipitaciones son intensas en un corto período de tiempo, el sistema pluvial puede saturarse de manera momentánea.

Desde la comuna solicitaron la colaboración de la comunidad para prevenir anegamientos, evitando arrojar residuos en la vía pública, manteniendo limpias las rejillas domiciliarias y retirando objetos que puedan obstruir bocas de tormenta. Además, recomendaron evitar circular por calles anegadas y conducir con extrema precaución.

Ante emergencias o situaciones que requieran intervención, los vecinos pueden comunicarse con el servicio “La Muni en Línea” al número 2966-679481. El Municipio aseguró que los equipos continuarán trabajando en los barrios para brindar una respuesta rápida ante eventuales contingencias climáticas.