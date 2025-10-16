El Municipio de Río Gallegos y la empresa Harasic trabajan en conjunto para fomentar el empleo privado

El Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso y el representante del Grupo Harasic, Mijael Harasic, firmaron un convenio de cooperación mediante el cual se dará acceso a capacitaciones exclusivas a jóvenes de la ciudad que se encuentren bajo el sistema de protección de derechos.



Aprenderán manejo de vehículos, nociones de mecánica y ventas. De esta forma se sigue fomentando el empleo privado y se brindan nuevas herramientas para facilitar la búsqueda de trabajo. La empresa también apoyará el Festival 140° Aniversario.



Con la presencia de la Secretaria de Niñez Julia Chalub e integrantes de la Casa de la Juventud, se realizó la firma de este convenio que será clave en la formación laboral de jóvenes que se encuentran sin cuidados parentales y bajo el sistema de protección de derechos de la ciudad de Río Gallegos y también de quienes suelen participar activamente en las actividades de la Casa de la Juventud.



El grupo Harasic entregará en carácter de préstamo un vehículo “test drive” con fines educativos, para que jóvenes que asisten a la Casa de la Juventud puedan aprender nociones básicas de manejo y control general de funcionamiento.Por otra parte, la empresa ofrecerá 2 vacantes de formación en mecánica general del automotor, y 10 cupos para una capacitación en el área de ventas, y se hará cargo tanto del proceso formativo como de las prácticas y la entrega del correspondiente certificado.



El empresario Mijael Harasic, en declaraciones a medios, destacó que es fundamental trabajar en conjunto con el Municipio sin importar las diferencias políticas (Harasic y Grasso fueron rivales en elecciones anteriores), y afirmó que la formación profesional de jóvenes debe ser siempre una prioridad porque permite brindarles un mejor futuro.Grasso, por su parte, agradeció a Harasic y a todo el personal de la Secretaría de Niñez y anunció que la empresa también estará apoyando el Festival 140° Aniversario de la ciudad.