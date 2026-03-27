El Municipio de Río Gallegos y la Cámara de Comercio acordaron avanzar en una mesa de trabajo para fortalecer el sector

Este jueves, autoridades de la Municipalidad de Río Gallegos mantuvieron un encuentro con representantes y socios de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), en el SUM de la entidad, con el objetivo de analizar la situación actual del sector y delinear estrategias conjuntas.

Participaron de la reunión el jefe de Gabinete, Diego Robles; la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez; la directora de Comercio, Vanesa Echeverría; y la directora de Bromatología, Carla Gauna. El encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara de Comercio, Leandro Fadul, quien presentó a las autoridades comunales y planteó los principales ejes de discusión.

Tras la reunión, el jefe de Gabinete destacó la importancia del diálogo con el sector comercial en un contexto económico complejo. “Nos juntamos en la Cámara de Comercio con sus autoridades y con algunos afiliados para conversar acerca de la realidad del sector. Sabemos que este escenario, donde la actividad económica se encuentra paralizada y el consumo en caída, provoca que el comercio local esté en una situación de emergencia”, expresó.

En este sentido, Robles remarcó que, más allá de las herramientas legislativas que puedan impulsarse para mitigar la situación, desde el Municipio se busca acompañar al sector en función de las demandas que impone la coyuntura. Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en la conformación de una mesa de trabajo conjunta.

“Nos pusimos de acuerdo para establecer una mesa de trabajo y poder avanzar en cambios normativos en la legislación que tiene que ver con las habilitaciones comerciales”, señaló el funcionario, al tiempo que agregó que también se evaluarán medidas para mejorar la competitividad de distintos rubros.

Uno de los puntos abordados fue la necesidad de reducir las asimetrías que afectan al comercio local frente a actores informales o externos. “Buscamos eliminar las diferencias que existen con algunos introductores de mercadería que no invierten ni forman parte del circuito formal en la ciudad, pero que hoy generan un daño y una pérdida de mercado”, indicó.

Asimismo, se discutieron estrategias para desalentar la informalidad y promover que los recursos generados en la ciudad se reinviertan en el ámbito local. “Queremos que el dinero que el comercio mueve en Río Gallegos se quede y se reinvierta en la ciudad”, afirmó Robles.

Finalmente, el jefe de Gabinete subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Desde un primer momento hemos tratado de acompañar el crecimiento de los emprendedores y de cuidar a los comercios nucleados en la Cámara, generando un circuito virtuoso entre todos, entendiendo que la realidad demanda que trabajemos en conjunto y busquemos alternativas que nos contengan a todos”, concluyó.