El Municipio de Río Gallegos reanudó los operativos barriales en Ayres Argentinos

Este lunes, la Municipalidad de Río Gallegos retomó los operativos barriales, iniciando las tareas en el barrio Ayres Argentinos. Las acciones son impulsadas por la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial y buscan mejorar la infraestructura urbana y promover el cuidado de los espacios comunes.

Al respecto, la titular del área, Natalia Quiroz, explico que “trajimos tres motos niveladoras para perfilar, camiones para hacer el relleno y el punto verde”. Sobre las tareas, contó que el personal de Forestación recorrió los parques del barrio, el de Saneamiento hizo “bolseos” en el lugar y los inspectores conversaron con los vecinos sobre los cuidados.

“Lo vamos a ir haciendo en diferentes puntos de la ciudad, como hemos hecho siempre”, destacó Quiroz. Los trabajos incluyen perfilado de calles, relleno, limpieza, mantenimiento de espacios verdes y saneamiento, además de charlas con vecinos para fomentar la colaboración en el cuidado del entorno.