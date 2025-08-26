EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

El Municipio de Río Gallegos reanudó los operativos barriales en Ayres Argentinos

Compartir

Este lunes, la Municipalidad de Río Gallegos retomó los operativos barriales, iniciando las tareas en el barrio Ayres Argentinos. Las acciones son impulsadas por la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial y buscan mejorar la infraestructura urbana y promover el cuidado de los espacios comunes.

Al respecto, la titular del área, Natalia Quiroz, explico que “trajimos tres motos niveladoras para perfilar, camiones para hacer el relleno y el punto verde”. Sobre las tareas, contó que el personal de Forestación recorrió los parques del barrio, el de Saneamiento hizo “bolseos” en el lugar y los inspectores conversaron con los vecinos sobre los cuidados.

“Lo vamos a ir haciendo en diferentes puntos de la ciudad, como hemos hecho siempre”, destacó Quiroz. Los trabajos incluyen perfilado de calles, relleno, limpieza, mantenimiento de espacios verdes y saneamiento, además de charlas con vecinos para fomentar la colaboración en el cuidado del entorno.

El Municipio de Río Gallegos inauguró un busto y una placa para mantener vivo el legado de Hugo Giménez Agüero, el cantor de la Patagonia

El Municipio de Río Gallegos reanudó los operativos barriales en Ayres Argentinos

El Municipio de Río Gallegos mantiene una deuda millonaria con la obra social de los santacruceños

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas