El Municipio de Río Gallegos reabre el Jardín Maternal y habilita la inscripción a toda la comunidad el 16 de febrero

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, anunció este miércoles la reapertura del Jardín Maternal Municipal y confirmó que el período de inscripción comenzará el próximo 16 de febrero, en una nueva etapa que, a diferencia de años anteriores, estará abierta a toda la comunidad.

Julia Chalub, titular del área, destacó que la reapertura se da “en un contexto de ajuste, con poco o nulo apoyo del gobierno provincial y nacional”, y remarcó que se trata de una decisión del intendente de invertir recursos propios en un servicio de cuidado y educación para la primera infancia.

La funcionaria destacó que el jardín municipal “es un lugar muy emotivo, porque muchos hijos de empleados municipales transitaron por este espacio cuando eran pequeños y hoy se está recuperando para la comunidad”.

“Abrir un espacio para el cuidado de los niños es más que importante porque son herramientas para que las familias puedan ir a trabajar tranquilas y dejar a sus hijos en un lugar seguro, con profesionales con mucha experiencia”, añadió.

Asimismo, Chalub precisó que el jardín funcionará de 8 a 17 horas para niños y niñas de seis meses a cinco años, y adelantó que en los próximos días se informarán por redes oficiales los requisitos y modalidades de inscripción. “La idea es comenzar el ciclo lectivo el 16 de marzo y fijar la inauguración formal una vez finalizadas las inscripciones”, agregó.

Finalmente, subrayó que “las decisiones políticas determinan el futuro de la ciudad” y valoró que, pese a la situación económica adversa, el Municipio continúe generando espacios de acompañamiento para las familias.

Funcionamiento y organización

Por su parte, la flamante directora del Jardín Maternal Municipal, Carla Matulich, expresó su entusiasmo ante el inminente inicio de esta nueva etapa y brindó detalles sobre la organización institucional.

“Hay mucha alegría y felicidad. Estábamos ansiosos porque se diera este inicio. El Municipio y la Secretaría de Niñez trabajaron sin prisa, pero sin pausa en el reacondicionamiento del edificio, y nosotros fuimos preparando toda la parte logística con el equipo”, señaló.

El plantel estará conformado por la directora, vicedirectora, una coordinadora de arte, personal administrativo y un equipo docente de once personas que se distribuirán según la demanda.

El jardín contará con cinco salas y una capacidad estimada de 60 alumnos por turno, con funcionamiento en turno mañana y tarde, en una franja horaria de 8 a 17.

Matulich remarcó que, por decisión del intendente, el servicio será abierto a toda la comunidad y no exclusivo para hijos de empleados municipales.

“Estamos muy entusiasmados con este desafío. Queremos brindar el mejor servicio para los niños y niñas de Río Gallegos y que las familias puedan dejarlos en un espacio seguro, donde aprendan y sean recibidos con cariño”, afirmó.

Por su parte, la docente de amplia trayectoria en nivel inicial Natalia Palacios, quien también integrará el equipo directivo, destacó la relevancia social de la reapertura.

“Esta reapertura nos llena de múltiples sensaciones. Sabemos que la sociedad lo necesita y que vamos a cumplir un rol importante acompañando a las familias”, expresó.

Palacios explicó que el establecimiento funcionará como jardín maternal municipal y no como guardería, con una propuesta educativa para niños y niñas de seis meses a cinco años.

“No va a ser solo para empleados municipales, está abierto a toda la comunidad. El jardín tendrá horario continuo, lo que permitirá a los padres cumplir con su jornada laboral con mayor tranquilidad”, indicó.

Además, valoró el compromiso del equipo docente, conformado por profesionales con experiencia y sentido de pertenencia hacia la institución.

“Representa muchísimo para mí. Mi hijo asistió a este jardín cuando era pequeño, y hoy poder volver como docente en esta reapertura es muy significativo. Sabemos que vamos a cumplir un rol importante no solo en el cuidado, sino también en la educación de los niños”, concluyó.

La inscripción se desarrollará del 16 al 26 de febrero. En los próximos días se darán a conocer los requisitos y la modalidad para acceder a las vacantes disponibles.