El Municipio de Río Gallegos puso a disposición de la Justicia todas las pruebas por el ataque a la Casa de la Juventud: “Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, dijo Chalub

La Municipalidad de Río Gallegos informa que ya se encuentra en curso la investigación judicial por el intento de incendio y vandalismo registrado esta madrugada en la Casa de la Juventud. Desde las primeras horas del día, personal policial y peritos trabajaron en el lugar, mientras que el Centro de Monitoreo Municipal puso a disposición de la Justicia las imágenes de las cámaras y otros elementos para el esclarecimiento del hecho.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub, manifestó que “este tipo de hechos intentan opacar las políticas que lleva adelante la Casa de la Juventud, como lo que fueron el Desfile de Primavera y la FMS. Es algo intencional claramente, que repudiamos y llegaremos hasta las últimas consecuencias”.

Chalub detalló que “ya se están analizando los vídeos y los vehículos involucrados. El Centro de Monitoreo tiene las cámaras que fueron aportadas a la Justicia”.

Y agregó: “La decana de la Unidad Académica de Río Gallegos de la UNPA, Karina Franciscovic, recordaba en el acto de ayer que antes de la apertura de la Escuela de Oficios y Emprendimientos hubo dos siniestros. Ahora vemos nuevamente personas que quieren hacer daño y no sabemos de dónde provienen. No lo vemos como un hecho aislado”.

La funcionaria también destacó el accionar inmediato de la Guardia Urbana y Bomberos, que impidieron que el hecho pasara a mayores. “El ataque hacia estos espacios es repudiable. Son los lugares donde los chicos ejercen sus derechos, encuentran contención, realizan sus actividades y se sienten escuchados en esta gestión que le da lugar a los jóvenes, que son el presente y no el futuro”, subrayó.

La Municipalidad reitera su enérgico repudio a este ataque y acompaña el trabajo de la Justicia para identificar y sancionar a los responsables.