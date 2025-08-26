El Municipio de Río Gallegos mantiene una deuda millonaria con la obra social de los santacruceños

La Caja de Servicios Sociales informa que la actual gestión del Municipio de Río Gallegos mantiene una deuda de $10.868.806.180,35.- con la obra social provincial. En el período diciembre de 2023 a julio de 2025, no se registraron pagos por parte del municipio.

Se trata de aportes personales y contribuciones patronales descontados a los trabajadores que no fueron transferidos a la Caja de Servicios Sociales.



El incumplimiento afecta el equilibrio del sistema de salud de la CSS y la financiación de prestaciones, reintegros, medicamentos y derivaciones que garantizan el derecho a la salud.



Recordamos que, conforme a la Ley 364, de creación de la Caja de Servicios Sociales y su normativa vigente, los empleadores municipales deben girar en tiempo y forma los fondos retenidos. No es optativo: cada peso integra el patrimonio colectivo que sostiene nuestro modelo solidario como obra social.



En contraposición, se destaca el compromiso de comisiones de fomento y localidades más pequeñas que sí están cumpliendo con la obligación de girar sus aportes en tiempo y forma, a pesar de contar con presupuestos mucho más limitados. Este contraste evidencia que la voluntad política y la responsabilidad institucional son determinantes.



Desde la Caja de Servicios Sociales también se llama a la reflexión al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), que tiene la responsabilidad de defender los aportes de sus afiliados y acompañar el reclamo hacia su patronal, la intendencia de Río Gallegos.



La Caja de Servicios Sociales impulsa mecanismos de regularización, pero exige al Municipio de Río Gallegos la inmediata transferencia de los aportes retenidos para garantizar el derecho a la salud de sus empleados y del conjunto de afiliados de la provincia.



La composición de la deuda del Municipio de Río Gallegos con la Caja de Servicios Sociales:

-Deuda Histórica a noviembre 2023 (sin intereses): $4.283.712.998,32.-

-Deuda Gestión actual desde diciembre 2023 a julio 2025 (sin intereses): $10.868.806.180,35.-

-Pagos recibidos desde diciembre 2023 a julio 2025: $0,00

-Deuda Total del Municipio a la fecha (sin intereses): $15.152.519.178,67.-

-Intereses generados a la fecha: $13.221.096.228,08

-Deuda Total del Municipio a la fecha (con intereses): $28.373.615.406,75.-