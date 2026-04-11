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El Municipio de Río Gallegos inició el acopio de sal para el Plan Invernal 2026

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La Municipalidad de Río Gallegos comenzó este viernes el acopio de sal en el Cenin N°7, en el marco del Plan Invernal 2026. La llegada de las primeras 40 toneladas marca el inicio de un operativo clave para anticiparse a las contingencias climáticas de los próximos meses. El material proviene de la salina Berrini, ubicada en la estancia Dos Lagunas, y será destinado al tratamiento de calles y sectores críticos ante nevadas o heladas.

En este contexto, la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, informó que ya se iniciaron las tareas de coordinación con distintos organismos y fuerzas. “Como todos los años y por pedido del intendente, ya pusimos en marcha el Plan Invernal. Mantuvimos reuniones con distintas fuerzas, entes nacionales y el Hospital Militar, entre otros actores”, explicó.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo articulado para dar respuesta ante posibles emergencias: “Estamos planificando de manera conjunta, anticipándonos a lo que pueda suceder”.

En cuanto al operativo, Quiroz adelantó que el acopio continuará en las próximas semanas y que esta primera etapa forma parte de una planificación más amplia, financiada con recursos municipales. Respecto a la logística, indicó que se conformará un Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que funcionará en la Terminal de Ómnibus y estará a cargo de la Secretaría de Gobierno.

Finalmente, la funcionaria remarcó el enfoque preventivo del plan: “Nos preparamos para los escenarios más complejos, con el objetivo de estar organizados y poder intervenir rápidamente en los puntos críticos de la ciudad ante cualquier eventualidad”.

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