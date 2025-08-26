El Municipio de Río Gallegos inauguró un busto y una placa para mantener vivo el legado de Hugo Giménez Agüero, el cantor de la Patagonia

Este lunes, el Municipio de Río Gallegos inauguró un busto y una placa en homenaje al memorable cantautor Hugo Giménez Agüero en la Plaza ubicada en Joaquín San Miguel y Charlotte Fairchild.

El evento fue encabezado por el intendente Pablo Grasso. Nacido el 25 de agosto de 1944 en Balcarce, provincia de Buenos aires, Hugo Giménez Agüero encontró en la Patagonia su lugar en mundo. Fascinado por la lengua tehuelche, incorporó su riqueza cultural en muchas de sus composiciones, convirtiéndose en un referente de la música regional. Su obra buscó siempre transmitir la historia y la identidad de estas tierras a través del canto. El homenaje realizado en Río Gallegos busca mantener vivo su legado y transmitir a las nuevas generaciones la importancia de valorar y cuidar la cultura patagónica.

El acto fue encabezado por el intendente Pablo Grasso, acompañado por sus pares de El Calafate, Javier Belloni; de Río Turbio, Darío Menna; y de 28 de Noviembre, Aldo Aravena. También participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Kamu; la diputada Lorena Ponce, el concejal Martín Chávez, el cura Juan Carlos Molina, los secretarios del gabinete municipal y familiares, artistas y vecinos.

La hija del cantautor, Ana Giménez, expresó emocionada: “Quiero agradecerle a la comunidad, al concejal Chávez por la iniciativa y al municipio por hacer esto posible”. La escultora Cinthia Giménez, autora de la obra, estuvo presente para acompañar el descubrimiento del busto. Durante el acto, el intendente Pablo Grasso recordó la figura del artista: “Si conocemos nuestra historia, vamos a saber realmente de dónde venimos y hacia dónde vamos”.

Además, agradeció a la familia Jiménez por mantener viva la memoria de un hombre que, según expresó, “hizo grande a nuestra ciudad con su música y compromiso humano”. El homenaje culminó con la interpretación de canciones de Giménez Agüero en la voz de Juandy y Andrés Abelli, integrantes del grupo Los Nycs.