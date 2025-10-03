El Municipio de Río Gallegos impulsa controles gratuitos y múltiples actividades en el marco del Mes Rosa para la prevención del cáncer de mama y de cuello uterino

A través de la Secretaría de Salud Pública, la Municipalidad de Río Gallegos lleva adelante durante todo octubre una agenda de actividades en el marco del Mes Rosa, destinado a la prevención del cáncer de mama y de cuello uterino, dos de los principales problemas de salud pública que afectan a las mujeres.

El secretario de Salud Municipal, Quirino Pereira, explicó que “el cáncer de mama es el más frecuente en mujeres, con una incidencia de 1 de cada 8, y responsable de alrededor de 6.000 muertes al año en la Argentina”.

“Por ello, desde el Municipio impulsamos la realización de mamografías gratuitas, tanto para mujeres con obra social como sin cobertura médica, a demanda y en distintos turnos de la mañana y la tarde. Durante todo octubre, las mujeres mayores de 40 años podrán acceder a este estudio sin necesidad de pedido médico”, detalló el funcionario.

Además, se instalarán Puntos Rosas en supermercados de la ciudad y en los cenines municipales, donde se llevarán a cabo tareas de promoción, entrega de folletería y charlas de capacitación abiertas a la comunidad. En paralelo, agentes sanitarios y personal de enfermería recorrerán distintos barrios acercando información y concientización.

El funcionario agregó que se realizarán talleres, charlas en instituciones locales –como en el Club Boca Río Gallegos– y actividades al aire libre, fortaleciendo la participación comunitaria en la prevención.

“Y como parte de la salud integral de la mujer, se sumará la toma de Papanicolaou (PAP) de manera gratuita, los martes, miércoles y jueves en el Centro de Atención Primaria Dr. Peliche, con atención de especialistas en ginecología”, subrayó.

Desde la Municipalidad se invita a toda la comunidad a sumarse a las propuestas del Mes Rosa, acercarse a los centros de salud y realizarse los controles preventivos, recordando que la prevención y la detección temprana salvan vidas.