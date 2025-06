El Municipio de Río Gallegos firmó un acuerdo con IMAG para brindar análisis gratuitos a vecinos sin obra social que se atienden en el Peliche

A partir del lunes 9 de junio, el Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Fernando Peliche” de Río Gallegos incorporará un nuevo servicio de extracción y análisis clínicos, como resultado de un convenio firmado entre la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos y el laboratorio IMAG.

La prestación estará disponible para todas las personas que se atienden en el CAPS, incluyendo aquellas sin obra social, quienes podrán acceder a estudios gratuitos en los casos definidos por el acuerdo.

La firma se concretó este jueves por la tarde en las instalaciones del centro de salud. El CAPS Peliche funcionará como punto de extracción a cargo de profesionales del laboratorio IMAG, que validarán órdenes médicas y realizarán las muestras correspondientes. Como contraprestación por el uso del espacio físico, la empresa se comprometió a brindar atención sin costo a un porcentaje de pacientes.

Durante el acto, el jefe de Gabinete Municipal, Diego Robles, destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado. “Muchos dicen que el Estado no sirve, que lo público y lo privado no pueden trabajar juntos”, dijo. Y agregó que este tipo de acuerdos demuestra lo contrario: “Gracias a empresarios con compromiso social, como el Dr. Guillén y su equipo, podemos sumar una prestación que el Estado, por sus propios medios, tal vez no podría brindar”.

Robles también señaló que la atención primaria sigue siendo una prioridad para la gestión. Consideró que este convenio fortalece la estrategia de salud del Municipio, y sostuvo que el objetivo es continuar ampliando servicios y especialidades. “El intendente creó esta Secretaría porque durante años la salud fue un tema relegado en el ámbito municipal”, dijo, y expresó su deseo de que la Provincia reconozca este esfuerzo.

“Solicitamos reuniones y aún no fuimos recibidos. Esperamos que eso cambie, porque el diálogo institucional no puede estar bloqueado”. Por su parte, el secretario de Salud Pública, Quirino Pereira, celebró la firma del acuerdo y aseguró que se trata de “un paso muy importante” para el sistema municipal. Explicó que el nuevo servicio funcionará de lunes a viernes y estará destinado exclusivamente a personas que se atienden en el CAPS.

“No vamos a tomar pedidos externos ni derivaciones de otros centros. Este es un beneficio para quienes se atienden con nuestros profesionales”, aclaró. Pereira destacó que el convenio agiliza el circuito de diagnóstico y suma una prestación clave dentro de la atención primaria. “El diagnóstico clínico temprano es fundamental. Con este convenio, ganamos en capacidad de respuesta y mejoramos la calidad del servicio”, aseguró.

Finalmente, el Dr. Raúl Guillén, titular de IMAG, manifestó su satisfacción por el acuerdo con la Municipalidad. Señaló que todas las prestaciones que se ofrecen en las sucursales del laboratorio podrán realizarse también en el CAPS Peliche. “Vamos a hacer extracciones todas las mañanas. Habrá una persona encargada de validar las órdenes, y todo lo que corresponda a obras sociales se facturará como corresponde”, indicó.

Guillén consideró que este acuerdo “sienta un precedente” para futuras articulaciones entre el sector privado y el Estado municipal. “Nos pareció una excelente propuesta, que también representa una oportunidad para nuestra actividad”, concluyó.