El Municipio de Río Gallegos entregó elementos para los árboles de Navidad a 48 Juntas Vecinales

La Municipalidad de Río Gallegos reunió este martes a las organizaciones barriales en el hotel Retamar para entregar elementos destinados a la decoración navideña. La asesora de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, Roxana Inostroza, entregó a cada Junta Vecinal luces y friselina. Además, la Comuna hará entrega de 15 cajas navideñas por barrio para sorteos o donaciones entre los vecinos durante el encendido del árbol.

Desde el Municipio se destacó la participación de las juntas y de sus referentes, subrayando la importancia del trabajo conjunto para fortalecer el espíritu navideño en toda la comunidad.

El encendido del “Árbol Mayor” se realizará a la hora cero del lunes 8 de diciembre y, a lo largo de la jornada, se llevará adelante un recorrido por cada Junta Vecinal.