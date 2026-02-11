El Municipio de Río Gallegos avanza con la extensión de redes cloacales

El Municipio de Río Gallegos avanza con una nueva etapa de la obra de extensión de la red cloacal en la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan sobre la calle Bustamante, en el tramo comprendido entre Godoy Cruz y Maradona, con el objetivo de ampliar el servicio a más vecinos del sector.

Con esta etapa, se busca completar el tendido necesario para garantizar la conexión al pozo cloacal ubicado sobre Francisco Ramírez.

La jefa de la División de Cloacas y Redes, Jennifer Belluscci de la Secretaría de Planificación y Obras Publicas, explicó que “esta intervención nos permite finalizar la extensión iniciada el año pasado y concretar la conexión al pozo cloacal de Francisco Ramírez, asegurando el correcto funcionamiento del sistema y ampliando la cobertura del servicio”.

Para llevar adelante la obra se dispuso un importante despliegue operativo. En el lugar trabajan una retroexcavadora, una excavadora y dos camiones destinados al traslado de materiales y al retiro del excedente de suelo.

Además, interviene el equipo técnico de la Secretaría, con la participación de las áreas de Topografía y de la Dirección de Pluviales y Cloacas, responsables de la planificación y ejecución técnica de los trabajos.