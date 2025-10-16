El Municipio de Río Gallegos acompañó la jornada de capacitación en habilitaciones comerciales organizada por el Colegio Secundario N° 11

La secretaria de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos, Moira Lanesan, participó este miércoles de la Jornada de Capacitación en Habilitaciones Comerciales y Personería Jurídica, desarrollada en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La actividad fue organizada por el Equipo Docente de la Orientación en Economía del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 11, en el marco de un ciclo de capacitaciones impulsado junto al Concejo Deliberante de la ciudad. El objetivo es brindar a los estudiantes de quinto año herramientas clave para su formación ciudadana y para la próxima Feria de Jóvenes Emprendedores.

Durante la jornada, las y los estudiantes participaron de exposiciones y espacios de intercambio orientados a comprender los procesos vinculados a la habilitación de comercios y a la creación de entidades con personería jurídica, fortaleciendo así sus conocimientos en materia económica y emprendedora. La secretaria Moira Lanesan destacó la importancia de este tipo de propuestas educativas, que “fomentan el espíritu emprendedor desde la escuela y acercan a los jóvenes a la realidad productiva de la ciudad”.

Además, subrayó el compromiso del Municipio en acompañar las iniciativas que promuevan la articulación entre la educación y el desarrollo local.