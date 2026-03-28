El Municipio de Río Gallegos acompañó el aniversario del Colegio Secundario N° 7 “Dr. Julio Ladvocat”

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles, participó del acto conmemorativo por el 63° aniversario del Colegio Secundario N° 7 “Dr. Julio Ladvocat”, acompañando a la comunidad educativa en una jornada cargada de reconocimiento y valor institucional.

La ceremonia contó con la presencia de directivos, docentes, estudiantes, exalumnos y familias, quienes compartieron este nuevo aniversario de una institución con una extensa trayectoria en la formación de jóvenes de la ciudad. En la oportunidad, y en representación del Municipio, se realizó la entrega de presentes a la institución en reconocimiento a su recorrido educativo y a su compromiso sostenido con la enseñanza pública.

Robles destacó la importancia de acompañar y fortalecer estos espacios, asegurando que la educación pública constituye un pilar fundamental para el crecimiento social, la igualdad de oportunidades y el futuro de Río Gallegos