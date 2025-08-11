El Municipio de Río Gallegos abrió la Despensa del Atlántico en la Costanera

En un acto encabezado por el intendente Pablo Grasso, la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan Sancho, y emprendedores locales, se realizó la apertura de la Despensa del Atlántico, un nuevo espacio comercial y gastronómico ubicado en Av. Almirante Brown 600, frente al Parque de la Niñez, en la costanera de Río Gallegos.

El lugar, que funcionará como un punto de venta fijo dentro del Mercado del Atlántico, cuenta con la participación de emprendimientos como Quid Coffee y La Madrina Cubanitos, que crecieron en las ferias municipales impulsadas por la Secretaría de Producción, Comercio e Industria. También será un punto de exhibición y venta de productos de emprendedores de la región.

Moira Lanesan Sancho destacó que este es el quinto puesto de comercialización que se abre en el marco de la iniciativa, y subrayó que “no se trata solo de una despensa, sino de una oportunidad para que los emprendedores y emprendedoras generen una verdadera ronda de negocios, vendan directamente y se fortalezcan mutuamente”.

En representación de los emprendedores, Lucas y Brenda, de Quid Coffee, y Myriam Dopazo, de La Madrina Cubanitos, agradecieron a la Municipalidad por el acompañamiento y el espacio para mostrar sus productos: “Tenemos mucha visión y ganas de crecer. Queremos ofrecer siempre calidad y trabajar con amor por lo que hacemos”, expresaron.

El intendente Pablo Grasso, al cerrar el acto, remarcó que este tipo de proyectos forman parte de la decisión política de respaldar al sector emprendedor local: “El Estado sí sirve, y debe estar para ayudar a que la gente crezca, genere trabajo y sostenga a sus familias. Vamos a seguir creando espacios y competencias sanas para que nuestros emprendedores tengan más oportunidades”.

La jornada se desarrolló en un clima festivo, con la presencia de autoridades, productores y vecinos, y con la posibilidad de degustar los productos que formarán parte de la propuesta de la Despensa del Atlántico.