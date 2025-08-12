El municipio de Caleta Olivia suma una Caja Volante en el CIC Rotary 23

En respuesta a requerimientos realizados por vecinos del sector y con el objetivo de continuar acercando servicios a los distintos barrios, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Subsecretaría de Recaudación, puso en funcionamiento una nueva Caja Volante en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Rotary 23.

Con esta incorporación, ya son seis los puntos de atención disponibles, lo que favorece la tarea de descentralizar la sede principal de Rentas y facilitar la realización de trámites tributarios para los contribuyentes. En el Centro Integrador Comunitario (CIC) Rotary 23, la nueva Caja Volante comenzó a funcionar esta semana de 08:30 a 13:00 horas, franja horaria que mantendrá a lo largo de todo el mes de agosto.

El mismo esquema se replicará para las demás dependencias ubicadas en las oficinas de Central Telefónica; Comercio; Tránsito en edificio SUPEH; Centro de Atención al Vecino (CAV) en Av. Eva Perón y sucursal 32 de supermercado La Anónima, en calle Belgrano N° 315, la cual ya se encuentra nuevamente operativa. Asimismo, se informa que, a partir de septiembre y tras el receso invernal, se ampliarán los horarios de atención. En el CIC Rotary 23 y sucursal de La Anónima, las Cajas Volantes funcionarán de 8:30 a 14:30 horas; mientras que en el resto de las dependencias será de 7:30 a 13:30 horas y en las oficinas centrales de Rentas de 7:30 a 13:00 y de 13:30 a 16:30 horas.

De esta manera, el área dependiente de la Secretaría de Hacienda busca garantizar un servicio ágil, cercano y eficiente para todos los contribuyentes de la ciudad.