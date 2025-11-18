El municipio de Caleta Olivia realizó relevamiento de la situación de la ciudad tras el fuerte temporal de viento

La Municipalidad de Caleta Olivia, en una reunión con distintas áreas operativas desarrollada en instalaciones de la Sala Liliana Venanzi del Centro Cultural, realizó una evaluación de los daños ocasionados por las fuertes ráfagas de viento que afectaron a la región durante el lunes 17 de noviembre, reafirmó su compromiso de avanzar con todas las acciones necesarias para la reconstrucción y recuperación de los sectores más damnificados por el fenómeno natural.

Desde las distintas áreas municipales y provinciales con asiento en la localidad se informó que no se reportaron víctimas de gravedad, como así tampoco se registraron familias evacuadas. En los gimnasios municipales se alojaron personas que estaban en tránsito hacia otros destinos y deportistas que se encontraban participando de un torneo.

Por otra parte, la Secretaría de Planificación, realizó un relevamiento en el cual zonificó los diferentes puntos afectados, incluyendo daños en infraestructura urbana, alumbrado público, semaforización y caída de árboles; daños en instituciones, edificios públicos y privados, como también viviendas afectadas.

Desde Servicios Públicos se informó que se registraron daños en la línea que alimenta la planta de ósmosis inversa, como así también se mermó el caudal de distribución desde Comodoro Rivadavia y la caída de suministro desde Cañadón Quintar, lo que dificulta la llegada con el vital elemento a algunos sectores de la localidad.

Tras este relevamiento, desde la Municipalidad de Caleta Olivia se comenzó rápidamente con la articulación en diferentes sectores priorizando todas aquellas acciones necesarias para lograr la pronta recuperación de la ciudad tras este fenómeno climático extraordinario.

Por otro lado se informó que desde el Ejecutivo Municipal se trabajará en una ordenanza para dejar establecido un protocolo que permita actuar de manera preventiva, efectiva y con las herramientas legales correspondientes para afrontar este tipo de situaciones.

Por último, el intendente Pablo Carrizo agradeció a los vecinos que acataron las medidas preventivas y fueron solidarios con los habitantes que necesitaron asistencia para resguardar sus bienes.