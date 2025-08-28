El municipio de Caleta Olivia presentó un ciclo de charlas sobre discapacidad e inclusión

El encuentro denominado “Capacidades que inspiran”, se lleva a cabo este jueves 28 de agosto en el SUM del Centro Cultural “Manuel R. Camino”, organizado por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con acompañamiento de la senadora Natalia Gadano y Fundación Flota Amarilla.

El objetivo de esta importante jornada es generar un espacio para compartir experiencias y herramientas que impulsen un aprendizaje sobre la importancia de una inclusión real de las personas con discapacidad.

En este marco, el programa incluye disertaciones a cargo de las abogadas Gabriela Marti y Ximena Vera, el licenciado en kinesiología y fisioterapia Facundo Yerio, la deportista Liliana Méndez y el licenciado en musicoterapia Ralf Niedentahal.

Francisca Gil, subsecretaria de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, detalló que el encuentro surgió a partir de una demanda realizada por Fundación Flota Amarilla y se abordó en conjunto con la senadora Gadano y el área de Desarrollo Social.

“El objetivo es hacer una construcción, este no es un tema que nos mantiene exento en la sociedad, entonces estamos en la construcción como comunidad con respecto a las habilidades, capacidades y conocimientos del tema”, subrayó.

La funcionaria también remarcó que, si bien la ciudad no está ajena a la situación nacional en torno a la ley de emergencia, a través de estos espacios de aprendizaje se apunta a fortalecer las políticas públicas en materia de discapacidad.

Finalmente, Gil destacó la amplia participación de la comunidad y anticipó que la propuesta tendrá continuidad en los próximos meses con nuevas jornadas que permitan abordar módulos más específicos.