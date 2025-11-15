El Municipio de Caleta Olivia participó del acto por el 141° aniversario de la Policía de Santa Cruz

Este viernes 14 de noviembre en el gimnasio de la unión vecinal del barrio Mirador se realizó el acto conmemorativo del 141° aniversario de la creación de la Policía de la Provincia.

La ceremonia fue encabezada por autoridades municipales, legislativas y policiales, representantes de diferentes instituciones, efectivos de las distintas fuerzas de seguridad y familiares de los mismos.

El momento también fue propicio para destacar la labor realizada durante todo el año por parte de agentes policiales de las diversas dependencias que operan en la ciudad.

En este contexto, Andrea Bayón, secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, explicó que siempre desde la Municipalidad acompañan a uno de los sectores más importantes de la sociedad.

“Estamos orgullosos de contar con todo este equipo para la ciudad y también quiero poner en valor el Paseo de la Seguridad donde muestran a los ciudadanos todo el trabajo de las distintas áreas y su oferta académica. Desde ya destacamos la labor de cada efectivo policial”, culminó.

Por otro lado, José Britos, comisario Mayor a cargo de la Dirección Regional de Policía Zona Norte, manifestó que esta fecha se vive con mucha emotividad porque también se reconocen actos heroicos en el cumplimiento del deber.

“Nuestra institución continúa creciendo y todos los años tenemos ingresos gracias a las ofertas académicas que poseemos tanto en la escuela de cadetes como en la de suboficiales y agentes. Gracias a ello y la colaboración del Municipio continuamos trabajando para que la comunidad se sienta más segura en todos los aspectos”, cerró.