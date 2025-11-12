El municipio de Caleta Olivia acompañó la apertura del Paseo de la Seguridad

El evento se realiza en el marco del 141° Aniversario de la Policía de Santa Cruz, y se extenderá este miércoles 12 y jueves 13 de noviembre en el gimnasio municipal “Enrique Mosconi”, de 09:00 a 17:00 horas, con participación de las distintas dependencias policiales y actividades abiertas a toda la comunidad.

La jornada inaugural contó con la presencia del intendente Pablo Carrizo, secretarios municipales y representantes de la Policía de Santa Cruz, quienes coincidieron en destacar la importancia de estas iniciativas para acercar el trabajo institucional y fortalecer el vínculo con la sociedad.

En este marco, el secretario de Gobierno del municipio, Luis Melo, destacó la organización del evento y subrayó que se trata de una propuesta que permite conocer el servicio que presta cada área, su nivel de especialización, y también generar motivación en los más pequeños, quienes a futuro pueden elegir esta vocación.

Por su parte, el Crio. José Britos, jefe de la Dirección General Regional Norte de la Policía de Santa Cruz, celebró la realización del encuentro y explicó que el objetivo principal es mostrar el trabajo interno.

“Muchas áreas tienen trabajos específicos y queremos mostrarle a la sociedad el laburo diario que tenemos como institución Policial, que uno tiene el sentido de pertenencia y quiere demostrar lo que tiene para que sepan en qué se trabaja y qué se hace en pos del bienestar de la sociedad”, sostuvo.

Finalmente invitó a la comunidad a participar de esta nueva edición del Paseo de Seguridad que incluirá exhibiciones de equipamiento, destrezas, desfiles, circuitos con motocicletas en el exterior del predio y demostraciones operativas, entre otras propuestas destinadas a toda la familia.