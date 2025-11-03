El municipio celebró el inicio de mes aniversario con el izamiento de la bandera local

El acto protocolar encabezado por el intendente Pablo Carrizo, se realizó este lunes 3 de noviembre en el mástil central de la costanera, marcando la apertura oficial de la agenda por el 124° Aniversario de Caleta Olivia y revalorizando el emblema local creado hace 17 años.

La propuesta impulsada por la Supervisión de Protocolo, contó con la participación de funcionarios del gabinete municipal, la diputada provincial Patricia Urrutia, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Facundo Belarde, la artista plástica Verónica Díaz Lafourcade, creadora del diseño de la bandera de nuestra ciudad y Veteranos de Guerra de Malvinas.

En este marco, la supervisora de Protocolo, Rebeca Fernández, subrayó el objetivo de poner en valor este símbolo tan importante de identidad a través de estas acciones compartidas junto a la comunidad.

“Es un izamiento que hemos realizado hoy para poner en alto nuestra bandera de Caleta Olivia, para mostrar que la tenemos, mostrar que de esta manera abrimos nuestro mes aniversario de noviembre”, expresó.

Finalmente, invitó a los vecinos e instituciones a sumarse a la celebración exhibiendo este importante símbolo en distintos espacios, compartiendo y valorando lo que representa para toda una comunidad.