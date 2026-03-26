El Municipio brinda asistencia con agua a vecinos del barrio Patagonia

Tras una reunión con el intendente Pablo Carrizo, se desplegó un operativo de Protección Civil para dar respuesta a familias afectadas por la falta de suministro.

La Municipalidad continúa dando respuestas a las demandas de la comunidad, en este caso, a vecinos del barrio Patagonia que atraviesan dificultades por la falta de suministro de agua.

Luego de una reunión mantenida entre los vecinos y el intendente Pablo Carrizo, junto a integrantes del gabinete, se dispuso un operativo encabezado por el área de Protección Civil para asistir a las familias afectadas.

En ese marco, el subdirector de Protección Civil, Ángel Paladeo, explicó que el dispositivo se lleva adelante en la zona alta del barrio, donde el acceso resulta más complejo. “Estamos trabajando desde las nueve de la mañana, repartiendo agua a razón de mil litros por vivienda, teniendo en cuenta también a las familias numerosas”, detalló.

Asimismo, indicó que hasta el momento se logró asistir a unas 15 viviendas, aunque el número continúa en aumento a medida que los vecinos se acercan al punto de distribución. “Vamos a trabajar hasta la caída del sol y, de ser necesario, continuaremos con el operativo en los próximos días”, agregó.

Por su parte, el vecino Matías Enrique destacó la rápida respuesta del Municipio tras el encuentro mantenido el día anterior. “Hace 18 días que estamos sin agua. Nos reunimos con el intendente para plantear la situación y hoy ya están brindando una solución. Es una ayuda muy importante, sobre todo para las familias más numerosas”, expresó.

Finalmente, desde el Ejecutivo Municipal se reafirmó el compromiso de continuar acompañando a los vecinos y brindar respuestas concretas ante situaciones que afectan la calidad de vida de la comunidad.

El operativo se mantendrá activo mientras persista la necesidad, priorizando a los sectores más afectados del barrio.