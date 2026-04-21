El Municipio avanza con obras de infraestructura vial

La Municipalidad continúa consolidando su política de infraestructura urbana con el avance de importantes trabajos sobre la calle Antártida Argentina, una intervención estratégica que se enmarca en el plan integral de mejoramiento vial impulsado por la gestión, con el objetivo de transformar la circulación y fortalecer la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

En este sentido, se están ejecutando tareas de hormigonado de cordones, una obra fundamental que no solo permite ordenar y delimitar la calzada, sino que además mejora sustancialmente el escurrimiento pluvial, evitando anegamientos y contribuyendo a la preservación de la traza vial. Este tipo de intervenciones representan una inversión concreta en infraestructura duradera, pensada para acompañar el crecimiento urbano y responder a demandas históricas de los vecinos y vecinas.

Paralelamente, el Municipio avanza con la instalación de nuevos semáforos en la zona, una decisión política orientada a optimizar la organización del tránsito y reducir riesgos en un sector de alta circulación vehicular y peatonal. La incorporación de señalización inteligente no solo mejora la fluidez, sino que también constituye una herramienta clave para la prevención de siniestros viales y el cuidado de la vida.

Desde la gestión municipal se remarca que estas obras forman parte de una planificación sostenida, con una mirada integral que prioriza la conectividad, la accesibilidad y la seguridad. En un contexto donde la obra pública es motor de desarrollo, se continúa apostando a una ciudad más ordenada, moderna e inclusiva, con intervenciones que impactan de manera directa en la calidad de vida de la comunidad.

De esta manera, el Estado municipal reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura, dando respuestas concretas y avanzando con acciones que reflejan una clara decisión política: construir una ciudad con más oportunidades, mayor seguridad y mejor proyección de futuro para todos.