El municipio articula sectores para definir el Código de Planeamiento Urbano

En el marco de la elaboración de una normativa de ordenamiento urbano, la Comisión Social del Plan Estratégico del municipio llevó adelante su último encuentro. La reunión fue encabezada por la arquitecta Susana Cardozo, supervisora de Planificación Estratégica, quien explicó sobre la articulación entre las distintas dependencias municipales

“Organizamos directamente un trabajo mancomunado entre las diferentes áreas debido a que nosotros dentro de Planificación estamos realizando nuestro Código de Planeamiento Urbano y este trabajo es interdisciplinario”, explicó la funcionaria.

Según precisó, las instancias de trabajo comenzaron con Ambiente, continuaron con Producción y luego la parte Social, que comprende aspectos culturales, educativos y de salud. Finalmente con Infraestructura que engloba tanto Planificación como Obras Públicas y también incluye a empresas como Distrigas y Servicios Públicos.

Cardozo señaló que el objetivo es unificar criterios para elaborar un programa articulado, que luego será presentado a la comunidad. Tras esa etapa, cada sector deberá avanzar en sus definiciones para posteriormente reunirse y establecer un proyecto final.

El documento resultante será llevado a los asesores del Concejo Deliberante y también a otros entes intervinientes como el CPAIA y el Colegio Técnico. “Formar un plan estratégico significa eso, trabajar con todos los públicos para poder determinar un consenso”, concluyó.