El Municipio acompañó jornada solidaria con copa de leche y corte de cabello gratuito en Fundación Flota Amarilla

La iniciativa, desarrollada en la segunda sede de la Fundación Flota Amarilla, reunió a familias, niños y jóvenes en una jornada de contención social con múltiples actividades recreativas y el acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia.

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, y la Secretaría de Desarrollo Social, acompañó una jornada solidaria que se llevó adelante en la segunda sede de la Fundación Flota Amarilla, donde se realizó la copa de leche junto a cortes de cabello gratuitos destinado a niños y niñas de la comunidad.

La actividad contó con una importante convocatoria de vecinos y vecinas, quienes participaron de una tarde que incluyó merienda, juegos recreativos, espacios de dibujo, metegol, bingos infantiles y propuestas de cuidado personal, generando un espacio de encuentro y contención para las familias.

El presidente de la Fundación, Javier Maldonado, destacó el acompañamiento recibido y la importancia del trabajo colectivo. “Estamos contentos con el acompañamiento de mucha gente y también del Municipio. Esto es para los chicos, para poder brindarles un espacio distinto con actividades, merienda y contención. La necesidad es mucha y cuando trabajamos en conjunto se logran grandes cosas”, expresó.

Asimismo, remarcó que este tipo de iniciativas permiten asistir a familias que atraviesan dificultades económicas. “Hoy hay muchos padres que no pueden afrontar un corte de pelo o una merienda para sus hijos. Estas jornadas ayudan y también permiten contener a los chicos desde lo social”, agregó.

Por su parte, la subsecretaria de Cultura, Dana Moreno, valoró la articulación con la organización social y el impacto territorial de estas propuestas. “Es muy importante acompañar este tipo de actividades junto a la Fundación y todo su equipo. Hay una gran convocatoria, con espacios para los chicos, merienda y servicios gratuitos, lo que demuestra la necesidad y también el compromiso de llegar a cada barrio”, indicó.

En este sentido, subrayó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado municipal y las organizaciones comunitarias. “Venimos articulando acciones y se vienen nuevas actividades para seguir acompañando a los vecinos. El próximo fin de semana estaremos presentes en el barrio Rotary 23 con una propuesta similar para toda la familia”, adelantó.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con el desarrollo de políticas públicas inclusivas, promoviendo espacios de integración, contención y acompañamiento en distintos sectores de la ciudad.