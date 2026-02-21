El Municipio acompañó el emplazamiento de la escultura “La Ballena” en el acceso al barrio Mar del Plata

La obra, realizada por el vecino y escultor Juan Mansilla, quedó inaugurada en la rotonda de ingreso al barrio. El municipio colaboró con la instalación, veredas y tareas de embellecimiento del sector, consolidando un nuevo punto artístico y de identidad para la ciudad.

En la jornada de hoy se llevó adelante el emplazamiento e inauguración de la escultura “La Ballena”, una obra realizada íntegramente con técnica de soldadura por el escultor y vecino Juan Mansilla. La pieza, que representa a una ballena junto a su cría, fue instalada en la rotonda de acceso al barrio Mar del Plata, convirtiéndose en un nuevo espacio de referencia cultural y urbana.

La iniciativa contó con el acompañamiento del Municipio, que trabajó en la instalación de la estructura, la ejecución de veredas y el embellecimiento integral del lugar, mejorando la infraestructura del sector y jerarquizando el ingreso al barrio.

Durante la inauguración, vecinos y vecinas se acercaron a compartir la jornada, que incluyó la participación de grupos de danzas y bandas locales, generando un marco festivo y comunitario para celebrar la incorporación de esta obra al patrimonio de la ciudad.

En ese sentido, Juan Mansilla destacó el respaldo recibido para concretar el proyecto.

“No me quiero olvidar del acompañamiento del Municipio, estoy muy agradecido por el apoyo que me brindaron para que esto hoy sea una realidad”.

La escultura “La Ballena” no solo embellece el espacio público, sino que también refuerza la identidad costera de la ciudad y promueve el arte como herramienta de encuentro y participación comunitaria.

Con este tipo de acciones, el Municipio continúa fortaleciendo el desarrollo cultural y la puesta en valor de distintos puntos de la ciudad, acompañando el talento local y generando espacios que invitan al disfrute de toda la comunidad.