El municipio acompañó el cierre de pasantías del Colegio San José Obrero

El acto de culminación de este importante trayecto formativo de los alumnos de 5° Año, se concretó este jueves 28 de noviembre y contó con la participación de la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Lic. Andrea Bayón, quien destacó el rol que desempeñaron los jóvenes en las distintas áreas comunales en las que transitaron su experiencia laboral.

La funcionaria detalló que, a lo largo del presente año, dependencias como la Secretaría Estrategia y Gestión Operativa; Subsecretaría de Gestión Política y Agencia de Desarrollo; entre otras, recibieron a una gran cantidad de jóvenes quienes concretaron sus pasantías y fueron parte de importantes jornadas como foros, encuentros empresariales e incluso la última Ronda Binacional de Negocios.

En este marco, Bayón resaltó que el resultado de la experiencia con los jóvenes fue muy positivo y adelantó que continuarán promoviendo la propuesta como parte de las políticas públicas de la actual gestión de gobierno, por lo que las escuelas que así lo deseen podrán sumarse de cara al próximo año.

“Por decisión del intendente Pablo Carrizo, el mensaje es que abramos las puertas a todos los colegios, uno de los ejes de este gobierno es la educación y en razón de ese eje nosotros continuaremos trabajando”, afirmó.

El acto de cierre incluyó la entrega de certificaciones y un obsequio enviado por el Ejecutivo municipal, como reconocimiento a la labor desarrollada y recuerdo de la experiencia adquirida.