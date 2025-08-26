El Ministerio de Trabajo y la Intendencia de Piedra Buena impulsan la certificación de competencias

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, junto a la intendenta de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías, suscribieron un acta compromiso con el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), la Fundación UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción, para que en el mes de octubre se evalúe a 100 trabajadores locales de la construcción bajo el convenio 76-75.

La iniciativa permitirá que los trabajadores obtengan la certificación de sus saberes y experiencia, mejorando sus posibilidades de acceder a mejores categorías y condiciones laborales en la obra pública que se reactivará en la provincia, como las represas y otras inversiones estratégicas.

Además, la medida fortalece la aplicación de la Ley 3141 de Empleo Santacruceño, priorizando la contratación de mano de obra local y garantizando más oportunidades para los santacruceños.

“Es una herramienta que abre camino a más y mejor trabajo para los vecinos de Piedra Buena y de toda Santa Cruz”, señaló la intendenta Farías.