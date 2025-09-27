El Ministerio de Trabajo intervino en la obra del Aeropuerto de Río Gallegos por incumplimiento laboral

La cartera laboral ha intervenido en la obra del aeropuerto de Río Gallegos tras detectar la acción de empresas subcontratadas, quienes empleaban a personal que no acreditaba residencia en la provincia. La actuación se enmarca en la Ley N° 3.141, que prioriza el empleo local.

El operativo de inspección se llevó a cabo el pasado jueves 25 de septiembre. Durante la fiscalización, los inspectores confirmaron que trabajadores de la firma PRIT y otras compañías subcontratadas no pudieron demostrar su residencia provincial. En consecuencia, se levantaron las actas correspondientes.

La intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se produjo el mismo día en que la Legislatura Provincial aprobó la reforma de la Ley 3.141, una medida que busca fortalecer aún más la prioridad del empleo santacruceño en proyectos de obra pública y privada.

Tras el operativo, el área de trabajo y seguridad social inició los sumarios pertinentes e intimó a las empresas a presentar la documentación requerida. Aunque se recibieron acreditaciones parciales, no fueron consideradas plenamente satisfactorias.

Debido a que algunas de las tareas realizadas por el personal no residente estaban vinculadas a trabajos de seguridad y especialización, el Ministerio se puso en contacto con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) local. El objetivo fue analizar la situación y asegurar la protección de los puestos de trabajo para los residentes de Santa Cruz, en consonancia con la política de empleo que promueve el gobierno provincial