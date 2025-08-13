El Ministerio de Seguridad detalla motivos de bajas y cesantías policiales

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitió un comunicado oficial para aclarar los criterios y procedimientos aplicados en los casos de Retiros Obligatorios y Cesantías dentro de la fuerza policial, ante las inquietudes surgidas en distintos ámbitos.

" El Ministerio de Seguridad desea comunicar a la sociedad santacruceña en general, y a la familia policial en particular, que, ante la disconformidad manifestada en distintos medios de prensa respecto de situaciones de Retiros Obligatorios y Cesantías en la institución policial, resulta necesario efectuar algunas precisiones.

El Ministerio de seguridad con el único objetivo de llevar tranquilidad tanto al personal policial como a la comunidad, se informa que cada proceso administrativo ha sido tramitado con estricto apego a la normativa vigente y con el debido tratamiento legal, garantizando que todas las personas involucradas hayan contado con las oportunidades correspondientes para ejercer su derecho a defensa.

En la mayoría de los casos, los Retiros Obligatorios responden a la falta de aptitud policial, determinada tras una exhaustiva intervención de las áreas competentes. La aptitud policial implica mantener indicadores que hacen a la idoneidad policial del perfil policial establecidos en los protocolos de ingreso a la policía (algunos de los indicadores por ejemplos serían la estabilidad emocional, la capacidad de respuestas antes situaciones de estrés y presión) por lo cual el personal debe mantener a lo largo de toda su carrera.

Por su parte, las Cesantías se aplican frente a faltas administrativas graves, con total independencia de la responsabilidad penal que pudiera corresponder en caso de existir denuncia judicial. Entre estas faltas se incluyen el abandono del servicio, habiéndose detectado casos con carpetas médicas injustificadas por más de 200 días. Asimismo, se han registrado situaciones de personal que estaban fuera de la provincia e incluso del país.

El compromiso del Ministerio de Seguridad es la protección de la seguridad ciudadana, el cuidado del personal policial y la promoción de la equidad laboral en el desempeño de la función, actuando siempre con respeto a la ley, a los derechos de las personas y a las garantías institucionales."