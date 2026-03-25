El Ministerio de Salud y Ambiente advierte sobre posible maniobra de estafa

El Ministerio de Salud y Ambiente informa a la comunidad en general que esta cartera sanitaria no realiza ningún tipo de llamado telefónico solicitando información personal o actualización de datos relacionados con esquemas de vacunación.
Esta advertencia se emite tras haber recibido denuncias de habitantes de Caleta Olivia que han sido víctimas de intentos de estafa bajo esta modalidad. Por este motivo, se recuerda a toda la población que, bajo ningún concepto, debe brindar datos personales, códigos de verificación o información sensible a través de redes sociales o llamadas telefónicas.