El Ministerio de Salud distribuyó 20.000 kilos de leche fortificada en hospitales de Santa Cruz

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz recibió y distribuyó 20.000 kilos de leche entera en polvo fortificada en los depósitos de los hospitales de Caleta Olivia, Puerto San Julián y Río Gallegos, como primera entrega de una compra total de 60.000 kilogramos destinada a hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de toda la provincia.



Un insumo clave para la salud materno infantil La leche adquirida está fortificada con hierro, zinc y vitamina C, y cuenta con certificación sin TACC. Su distribución apunta a fortalecer las estrategias del Área de Salud Perinatal y Niñez y de Atención Primaria de la Salud, con el objetivo de incrementar los controles de niño sano y de embarazo, y garantizar el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación.