El Ministerio de Producción participó de una mesa estratégica sobre desarrollo portuario en Caleta Olivia

En el marco del 2° Foro Marítimo Portuario realizado en Caleta Olivia el pasado 22 y 23 de mayo, el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz integró una mesa de trabajo junto a Horacio Tettamanti, presidente y socio fundador de API Astillero, referente del sector privado marítimo a nivel nacional.

La jornada, organizada por la Municipalidad de Caleta Olivia, contó con la presencia del intendente Pablo Carrizo, el comisionado de Fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, autoridades municipales y provinciales, vinculados al desarrollo productivo, turístico y marítimo de la región.

El intercambio permitió poner sobre la mesa una visión integral del sistema portuario santacruceño, cruzando las dimensiones productiva, pesquera, turística y comercial. La presencia de Tettamanti aportó una mirada técnica y de industria naval que enriqueció el debate y abrió líneas de trabajo concretas para seguir explorando.

Agenda en común

El encuentro dejó como saldo una agenda común de puntos a profundizar entre el sector privado y el Estado provincial, en línea con la política del Gobernador Claudio Vidal de posicionar a Santa Cruz como una provincia con puertos activos, competitivos y con proyección de crecimiento.

En representación del Gobierno de Santa Cruz participaron el coordinador General de Un.E.Po.S.C., Walter Uribe, acompañado por los cuatro administradores de los puertos de Santa Cruz, Isabel Vázquez (Caleta Paula); Verónica Serra (Puerto Deseado); Eduardo Meza (Puerto San Julián) y Ricardo Rodríguez (Puerto Santa Cruz) y Ezequiel García, integrante de la Unidad; el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich; el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko; y en representación de la Secretaría de Estado de Turismo, Alejandro Agulla, director de Desarrollo y Planificación.