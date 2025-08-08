El Ministerio de Energía y Minería, FOMICRUZ y el Banco Santa Cruz se unen para fortalecer el desarrollo de emprendedores

En una muestra de colaboración entre el sector público y privado, la Fundación Banco Santa Cruz y FOMICRUZ han puesto en marcha un Taller de capacitación en Marketing digital y desarrollo de emprendimientos denominado “Emprende Digital”, que tuvo lugar en el Centro de Capacitación Energético Minero, para impulsar la digitalización y el crecimiento de los proyectos locales.

El evento contó con la presencia del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el gerente general del Banco Santa Cruz, Marcelo Loncon; el gerente corporativo de Minería Grupo Petersen, Alberto Rositano; el secretario de la Fundación Banco Santa Cruz, Diego Pagliari; y el gerente de Banca Gobierno del Banco Santa Cruz, Horacio Barrientos. Asimismo, se encontraban presentes los capacitadores, Juan Guzmán de Neurona Comercial, junto con Emilio Camporro y Paula Álamo del Banco Santa Cruz.

Herramientas para el desarrollo global

Por su parte, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, destacó la importancia de la colaboración con la Fundación Banco Santa Cruz, que ha "colaborado en traer a estos capacitadores a costo de ellos, una capacitación de marketing digital, de comercialización digital". El objetivo es proporcionar a los vecinos de la ciudad capital las herramientas necesarias para mejorar la presentación de sus productos y servicios, tanto a nivel local como internacional. Álvarez hizo un recorrido histórico sobre la evolución del comercio, desde los barcos completos hasta la paquetería actual, y afirmó que "hoy no hace falta grandes volúmenes para comercializar un producto". Luego, enfatizó que el curso busca capacitar a los vecinos para que "utilicen mejor internet, las redes sociales, el teléfono para comercializar su producción".

En la misma línea, el gerente general del Banco Santa Cruz, Marcelo Loncon, expresó que "cuando las instituciones públicas y las empresas privadas se ponen un objetivo en común, se logran cosas importantes como esta". Loncon también señaló que las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial "ayudan a que cada uno de los actores que tenemos en nuestra provincia puedan desarrollarse, puedan crecer y puedan contribuir al desarrollo sustentable en nuestras comunidades".

El presidente corporativo de Minería del Grupo Petersen, Alberto Rositano, se sumó a este enfoque, destacando que la capacitación en "herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial" es de "vanguardia". El titular del área afirmó que esta colaboración es uno de los "muchos espacios colaborativos que vamos a tener con este centro".

Un taller para todos

El secretario de la Fundación Banco Santa Cruz, Diego Pagliari, explicó que este es el "primer encuentro de desarrollo de comunidades" y que la idea es llevar estos talleres a toda la provincia. "Llegamos con una idea de arrancar con estos encuentros a nivel provincial, primero acá en Río Gallegos", afirmó. Pagliari destacó que el objetivo es "darles herramientas a los emprendedores locales" en temas de nuevas tecnologías. Resaltó que se inscribieron 85 emprendedores en esta primera instancia y que "esto empezó como una prueba". El secretario detalló que el taller se centra en "cómo vender el producto", abordando temas como la inteligencia artificial y la educación financiera. Aseguró que desde la fundación están "abiertos a un montón de otras actividades" y que cualquier propuesta educativa que "sume" será considerada.

FOMICRUZ se consolida como un centro de formación

El presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera, subrayó que la capacitación en marketing digital es una "herramienta fundamental" y agradeció a la Fundación Banco Santa Cruz por la donación de "10 computadoras al centro, lo cual va a ser de mucha utilidad para todas las capacitaciones que tenemos pensadas para este año". Vera también anunció la firma de un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para ofrecer capacitaciones con certificación de la casa de altos estudios. La visión de FOMICRUZ, según Vera, es que el centro "sea abierto de acá en adelante" para que los vecinos puedan "tener una salida laboral o encarar un emprendimiento para para su economía".

Por último, además del taller, que se extenderá a lo largo de la presente jornada, se formalizó la entrega de las 10 computadoras al Centro de Formación Energético Minero por parte del Banco Santa Cruz.