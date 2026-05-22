El Mercado Concentrador Patagónico abrirá este sábado sus puertas al público general

El director comercial del Mercado Concentrador Patagónico brindó este viernes una conferencia de prensa en el predio del Polo Industrial y Comercial de Santa Cruz Puede S.A.U., allí detalló sobre la venta al público general, y aclaró distintos aspectos vinculados al funcionamiento, controles y modalidad de comercialización del espacio.

El director comercial del Mercado Concentrador Patagónico, Eugenio Grela, confirmó que este sábado, 22 de mayo, de 10:00 a 16:00 se abrirá el ingreso libre a vecinos y familias para realizar compras minoristas, luego de una primera semana de funcionamiento orientada exclusivamente a ventas mayoristas.

“Queremos llevar tranquilidad a toda la población de Santa Cruz porque hubo distintas versiones infundadas. El mercado cuenta con todas las habilitaciones y controles necesarios”, señaló.

En tal sentido hizo hincapié en que en el lugar se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias y se está cumpliendo con la normativa requerida para este tipo de establecimientos, entre ellos la contratación de una empresa para la prevención y control de plagas, que está habilitada por los organismos competentes y que ha realizado las inspecciones y tareas de colocación preventiva de dispositivos para garantizar la salubridad del lugar.

Asimismo, indicó que se permitirá el ingreso vehicular al predio y que habrá personal destinado al ordenamiento del estacionamiento y circulación interna.

SENASA

Durante la conferencia se remarcó que el predio cuenta con habilitaciones nacionales, provinciales y municipales, además de controles específicos exigidos por SENASA vinculados a manipulación de alimentos, control de plagas, sistemas de evacuación y prevención contra incendios.

Grela explicó que el mercado posee sistemas de monitoreo, cámaras de seguridad y control de accesos, incluyendo reconocimiento facial y registro de ingreso, como parte de las medidas implementadas para garantizar el correcto funcionamiento del espacio.

“Nosotros hicimos las cosas bien para que esto crezca bien. No buscamos sacar ventajas ni esquivar controles”, afirmó.

Ventas, precios y modalidades de compra

Desde la organización aclararon que el Mercado Concentrador Patagónico funciona bajo una lógica de comercialización directa entre productores y compradores, permitiendo distintas modalidades de compra y negociación de precios.

Las ventas podrán realizarse mediante efectivo, transferencia, QR, tarjeta de débito y crédito, con emisión de factura en todos los casos.

Además, se informó que el público podrá adquirir productos por unidad, por cantidad reducida o por bultos completos, dependiendo de la necesidad de cada comprador.

“Esto no es un comercio tradicional; es un mercado donde el productor fija el precio y el consumidor puede elegir y comparar”, sostuvo Grela, explicando

Participación de productores y artesanos

El director comercial confirmó además que ya comenzaron a sumarse productores locales y regionales, quienes deberán cumplir con los requisitos sanitarios y administrativos correspondientes para comercializar dentro del predio.

En ese marco, adelantó que durante este sábado también se habilitará un espacio para artesanos locales, quienes podrán participar respetando las normativas municipales y de comercialización vigentes.

Asimismo, explicó que uno de los objetivos del proyecto es fortalecer el desarrollo de productores santacruceños mediante asistencia técnica y acompañamiento logístico para ampliar sus posibilidades de comercialización dentro y fuera de la provincia.

Proyección regional y nuevos puntos de distribución

Grela adelantó que el proyecto contempla la creación de nuevos puntos de distribución sobre Ruta Nacional N°3, con el objetivo de abastecer distintas localidades de la provincia y optimizar la logística de comercialización.

Según explicó, se proyectan nuevos nodos para abastecer sectores del norte provincial y localidades del centro y sur santacruceño, permitiendo consolidar una red de distribución regional.

“Esto es un proyecto estratégico y a largo plazo. Apostamos a una transformación importante en la logística alimentaria de Santa Cruz y la Patagonia”, concluyó.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios.